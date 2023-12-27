صفقات مدوية وعمل كبير بالشتاء .. "أخبار مفرحة في انتظار جماهير الاتحاد"

الاتحاد سيقوم بثورة في صفوفه

SHAHID

يمر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي بوضع صعب للغاية، وذلك بعد نتائج الفريق غير المقنعة، وتوديع كأس العالم للأندية من دور الربع نهائي على يد الأهلي المصري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد تعرض لـ3 هزائم متتالية في بطولة دوري روشن السعودي، في بطولة دوري روشن السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب الدوري.

وقال الإعلامي مصلح آل مسلم خلال تصريحات عبر برنامج "الديوانية": "هناك أخبار مفرحة للاتحاديين، سيكون هناك عمل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية وستسمع الجماهير أخبار مفرحة إن شاء الله".

وأضاف آل مسلم: "ستكون تعاقدات مع لاعبين وصفقات مدوية، ووصلت لي معلومة عن طريق شخص اتحادي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتُطالب جماهير الاتحاد بالتخلص من عدد من اللاعبين المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين أفضل منهم.

SHAHID