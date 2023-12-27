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صفقات مدوية وعمل كبير بالشتاء .. "أخبار مفرحة في انتظار جماهير الاتحاد"

أحمد رفعت
Ittihad Fans 2023Getty
Al Ittihadالدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)انتقالات

الاتحاد سيقوم بثورة في صفوفه

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يمر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي بوضع صعب للغاية، وذلك بعد نتائج الفريق غير المقنعة، وتوديع كأس العالم للأندية من دور الربع نهائي على يد الأهلي المصري.

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الاتحاد تعرض لـ3 هزائم متتالية في بطولة دوري روشن السعودي، في بطولة دوري روشن السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب الدوري.

وقال الإعلامي مصلح آل مسلم خلال تصريحات عبر برنامج "الديوانية": "هناك أخبار مفرحة للاتحاديين، سيكون هناك عمل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية وستسمع الجماهير أخبار مفرحة إن شاء الله".

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وأضاف آل مسلم: "ستكون تعاقدات مع لاعبين وصفقات مدوية، ووصلت لي معلومة عن طريق شخص اتحادي".

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وتُطالب جماهير الاتحاد بالتخلص من عدد من اللاعبين المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين أفضل منهم.
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