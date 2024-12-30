صفقات مجانية.. 3 لاعبين على رأس أولويات برشلونة في صيف 2025

ما خطة البارسا؟

يستهدف برشلونة التعاقد مع لاعبين مميزين بشكل مجاني، ممن تنتهي عقودهم مع أنديتهم في صيف 2025.

واعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، يحق للفريق الكتالوني التعاقد مع أي لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، دون التفاوض مع ناديه.

ويعول البارسا على الصفقات المجانية، في ظل أزمته المالية الكبيرة، وعدم قدرته على تلبية معايير قاعدة (1:1) المعنية باللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يثق في التعاقد مع المدافع الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، الذي يملك مقومات هائلة في الخط الخلفي، وسيخفف الضغط في مركز تنتهي فيه عقود 3 لاعبين في صيف 2026: رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وإريك جارسيا".

وأضافت: "لاعب آخر يمكن ضمه مجانًا ويحظى بإعجاب كبير في برشلونة، هو الغاني توماس بارتي لاعب وسط آرسنال البالغ من العمر 31 عامًا، حيث فقد برشلونة جزءًا كبيرًا من الثقة في تجديد عقد فرينكي دي يونج، وسيعطي الأولوية لبيعه في الصيف المقبل".

وختمت: "يراقب البارسا أيضًا الموزمبيقي رينيلدو ماندافا ظهير أيسر أتلتيكو مدريد، ويمكنه اللعب كقلب دفاع، ويعاني لحجز مكان أساسي مع الأتلتي".