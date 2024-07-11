"3 صفقات دفعة واحدة" .. اسم عالمي جديد على أبواب الاتحاد بعد عوار وديابي

ميركاتو نادي الاتحاد يشتعل..

كثف نادي الاتحاد السعودي، من مفاوضاته مع عددٍ من النجوم العالميين؛ لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. انتشرت أنباء عن اتفاق العميد الاتحادي، مع متوسط الميدان الجزائري حسام عوار "روما الإيطالي"، والجناح الفرنسي موسى ديابي "أستون فيلا الإنجليزي"؛ لضمهما إلى صفوف الفريق الأول.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "المدينة"، مساء اليوم الخميس، عن اسم عالمي ثالث قريب للغاية من الانضمام إلى الاتحاد، في صيف العام الحالي؛ إلى جانب عوار وديابي.

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هذا الاسم العالمي "الثالث"، والذي تحدثت عنه الصحيفة؛ هو الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني.

الصحيفة أكدت على أن مسؤولي نادي الاتحاد، في طريقهم بالفعل لحسم صفقة فقير؛ لينضم إلى صفوف الفريق الأول، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

جدير بالذكر أن فقير البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف ريال بيتيس منذ عام 2019؛ حيث سجل 29 هدفًا وصنع 28 آخرين، خلال 162 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.