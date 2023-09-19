صفقات باريس سان جيرمان مع أندية قطر تثير شكوك "يويفا"!

باريس سان جيرمان حصل على مبلغ يتجاوز 70 مليون يورو من عمليات بيع لاعبيه إلى الأندية القطرية..

يبدو أن عمليات البيع التي قام بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أندية دوري نجوم قطر في الأيام الأخيرة لن تمر مرور الكرام، خاصة بعدما حصل النادي الباريسي على دخل يقترب من 70 مليون يورو من هذه العمليات.

باريس سان جيرمان حصل على 60 مليون يورو من العربي القطري مقابل بيع الثنائي ماركو فيراتي وعبده ديالو، فيما حصل على تسعة ملايين من الأهلي ببيع الألماني يوليان دراكسلر، ويبدو أن هذه الصفقات أثارت شكوك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن "يويفا" سيقوم بفحص هذه الصفقات لتحديد ما إذا كان هناك تداخل في إدارات الأندية المنخرطة في تلك العمليات، وبالتالي التصرف وفقًا لذلك.

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وحسب التقرير، فإنه إذا تم توضيح أن عقد الشراء والبيع تم توقيعه من قبل طرفين مرتبطين، فمن الممكن تجميد الصفقات المذكورة في ميزان إيرادات ومصروفات باريس سان جيرمان، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون اللعب المالي النظيف.

صحيفة "as" الإسبانية من جانبها تواصلت مع باريس سان جيرمان للتعليق على الأمر، وأكد النادي الباريسي أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأن هناك حالات عديدة لملكيات مشتركة في الوقت الحالي في كرة القدم دون عواقب، وأن عمليات البيع التي تمت إلى الدوري القطري كانت تحت حماية أقصى قدر من الشرعية والشفافية.

وكمثال على ذلك، فإن باريس سان جيرمان أكد أنه تلقى عرضًا أعلى من المملكة العربية السعودية لبيع فيراتي، لكن في النهاية فإن اللاعب انتقل إلى العربي.

وبالعودة إلى "ليكيب" فقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أن خبراء اللعب المالي النظيف سيحللون ما إذا كانت المعاملات لها أي علاقة مرتبطة بين الصناديق الاستثمارية للأندية المعنية.

وحاليًا، تمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي صندوق استثماري قطري، 100% من باريس سان جيرمان، في حين أن دوري نجوم قطر لديه أنتيرو هنريكي كمدير تنفيذي، وهو المدير الرياضي السابق لنادي العاصمة والذي لعب بدوره دورًا حاسمًا في تجديد كيليان مبابي في عام 2022.