صفقات الهلال "منحوسة" .. إصابة حسان تمبكتي!

تمبكتي لحق بنيمار في عيادة الهلال

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أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، معاناة لاعبه الجديد حسان تمبكتي من إصابة، ستمنعه من انطلاق مسيرته مع الفريق سريعًا.

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الزعيم نجح في الظفر بالمدافع السعودي بعد صراع قوي مع النصر، الاتحاد والأهلي، ليوقع معه لأربعة مواسم مقبلة، قادمًا من نادي الشباب.

وبحسب العدد الصادر اليوم من صحيفة "الرياضية" فإن تمبكتي شارك بالفعل في المران الجماعي للفريق بالأمس، بشكل طبيعي، وفي انتظار الضوء الأخضر من الجهاز الفني للظهور في المباريات الرسمية.

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لكن المفاجأة أتت من المركز الإعلامي للنادي، إذ أعلن في ساعة متأخرة من الأمس، معاناة المدافع من إصابة في مفصل القدم، وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

بعض التقارير، ادعت أن إعلان الإصابة هو مجرد محاولة لإخفاء الجدل حول الصفقة، وعدم قدرة الهلال على قيده في قائمته حتى الآن، في ظل عدم اكتمال الأوراق من قبل نادي الشباب، خاصةً مع اعتراض بعض أعضاء مجلس الإدارة على رحيل اللاعب، بجانب اعتراضات الأعضاء الذهبيين، وموافقة خالد الثنيان؛ رئيس النادي، وحده.

فيما زعمت تقارير أخرى أن هذه الإصابة هي نفسها التي تعرض لها اللاعب في افتتاح مشوار الليوث في دوري روشن أمام الأخدود، إذ تعرض لإصابة في كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال المباراة، لكن وقتها لم يصدر أي إعلان رسمي من ناديه عن موقفه وحجم إصابته.

يذكر أن قبل تمبكتي، أعلن الهلال أيضًا إصابة وافده الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا في العضلة الأمامية، وخضوعه حاليًا لبرنامج تأهيلي.

وفي الموسم الماضي، وبعد التعاقد مع عبد الإله المالكي من نادي الاتحاد، تعرض للاعب أيضًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م، دون أن يخوض أي مباراة مع الأخضر.

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