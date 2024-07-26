تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العميد؟

يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي 2024، إلا أن خانة التدريب في حد ذاتها محل جدل كبير ولذلك لا يمكن الجزم بأي شيء يخص ميركاتو العميد في الوقت الراهن.

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في صيف 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

أبرم الاتحاد صفقتين إلى الآن هما صفقة انضمام حامد الشنقيطي وأحمد الغامدي، في انتظار مزيد من الصفقات ذات الملمح العالمي في الميركاتو على رأسها الصفقة المرتقبة للبلجيكي روميلو لوكاكو.

اللاعب النادي قيمة الصفقة أحمد الغامدي الاتفاق 7.36 مليون يورو حامد الشنقيطي الشباب مجانًا سعد آل موسى الاتفاق غير معروف حسام عوار روما 12 مليون يورو صالح الشهري الهلال انتقال حر معاذ فقيهي الهلال 1.2 مليون يورو موسى ديابي أستون فيلا 60 مليون يورو

من اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتهت عقود لاعبين ضمن لاعبي الاتحاد وينتظر أن يتم تحديد مصيرهما فيما بعد.. سواء بإبرام عقود جديدة أو المغادرة وهو الخيار الأرجح.

كما أن حالة عبد الرزاق حمدالله تظل غامضة في ظل رغبة الإدارة الاتحادية في الاستغناء عنه منحًا لفرصة أكبر لكريم بنزيما.