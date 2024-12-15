"صفع إدارتي الهلال والاتحاد" .. اتهام سعود عبد الحميد بالخداع وقلة الوفاء بعد انتقاله إلى روما

البكيري يدافع عن الاتحاد بعد واقعة طرد سعود عبد الحميد من المعسكر..

واجه سعود عبد الحميد، ظهير روما، رسائل هجومية، تتهمه بقلة الوفاء مع ناديي الهلال والاتحاد، و"صفع" إدارتي الناديين، وذلك عقب رحيله إلى الدوري الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف الهلال، في يناير 2022، بعد أربعة مواسم قضاها مع الفريق الأول بنادي الاتحاد، فيما قرر الانتقال إلى روما، في صيف 2024، بعقد حتى يونيو 2028، مقابل 2.5 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الإعلامي محمد البكيري، عبر برنامج "ملاعب"، إنه لا أحد يلوم سعود عبد الحميد على احترافه إلى روما، ولكن الإسلوب والآلية كانتا فيهما خديعة، مضيفًا أن سعود صفع إدارة الهلال، على غرار الاتحاد، وسقى الناديين من نفس الكأس.

وأوضح أن سعود عبد الحميد - بعد مغادرة الهلال - قام بتسوية إعجاب، وأشياء مستفزة للجماهير الهلالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما دفع الإدارة بعد رحيله، لضم ظهيرين بمبالغ عالية، أما عن الاتحاد، فإن اللاعب لم يحترم النادي، سواءً باحتفاله بالكرسي، أو حتى طريقه انتقاله للهلال، مضيفًا أن واقعة طرد سعود من معسكر الاتحاد، سببه معرفة المسؤولين بأنه أنهى اتفاقه مع الهلال.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد الرحمن الجماز، إنه لم يتعجّل بوصف سعود بأنه ذهب بالكرسي معه إلى روما، بعدما بات يشارك بصورة مستمرة في الجيالوروسي، بعد معاناته من البقاء على مقاعد البدلاء وقلة دقائق المشاركة في البدايات، مؤكدًا أنه كان يصف مرحلة.

GOAL

وأضاف الجماز "سعود عبد الحميد لديه قلة وفاء، سواءً مع الهلال، أو ناديه الأسبق الاتحاد، لما تحترف في أوروبا، وأنت تعرف طريقة رحيلك، ذهبت لمناكفة الجمهور الذي يفترض أن تكون وفيًا معه، وأيضًا تصريح اللاعب بأن انتقاله من الاتحاد إلى الهلال، بأنه خطوة كبيرة، صنع إحساسًا لدى الجماهير الاتحادية بأن ناديهم أقل".