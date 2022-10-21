صفر رونالدو والجزائر فضلت صلاح على محرز .. كواليس تصويت الكرة الذهبية

ممثل بولندا يتجاهل ليفاندوفسكي ويختار بنزيما

تجاهل محرز وصدمة رونالدو وتعرض ليفاندوفسكي للخيانة.. العديد من المفاجآت والصدمات في تصويت "فرانس فوتبول" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

النجم الفرنسي كريم بنزيما حصد الجائزة عن جدارة، بعد تفوقه على ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، وكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ولكن خلف هذا التصويت هناك العديد من الكواليس والأسرار غير المتوقعة في التصويت السنوي الذي تقيمه الصحيفة الفرنسية للجائزة الفردية الأهم في كرة القدم.

صدمة لرونالدو

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يعيش أفضل أيامه في الوقت الحالي، ويبدو أنه فقد شعبيته أيضًا، ليحصل على "صفر" من بين أصوات الكرة الذهبية بالنسبة للصحفيين، حيث لم يختاره أي شخص.

وبالنسبة للنجم المصري محمد صلاح الذي جاء بالمركز الخامس في تصويت فرانس فوتبول، فقد حظى بتقدير العديد من الدول وعلى رأسها الجزائر وهولندا التي وضعته في المركز الأول قبل بنزيما.

ممثل الجزائر لم يصوت لرياض محرز نجم منتخب بلاده، ووضع كريم بنزيما في المركز الأول ومن بعده ساديو ماني ثم محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي وكيفين دي بروينه.

ولم تكن الأمور جيدة بشكل عام بالنسبة لمحرز خلال التصويت، بعد حصوله على 4 نقاط فقط رغم الموسم المميز الذي قدمه مع سيتي الموسم الماضي بتسجيل 24 هدفًا وصناعة 9 بكل البطولات.

اكتساح بنزيما

النجم الفرنسي الفائز بالجائزة حصل على التقدير الذي يستحقه بعد تألقه مع ريال مدريد، بعدما تم اختياره في المركز الأول 89 مرة من أصل 93 حالة تصويت، ليتفوق على رقم يوهان كرويف في 1971 باحتلاله المركز الأول 19 مرة من أصل 26 مرة.

ومن المرات التي لم يحصل فيها بنزيما على المركز الأول، هي بقيام مصر بالتصويت لصلاح على حسابه، ونفس الأمر بالنسبة للسنغال التي اختارت ساديو ماني نجم بايرن ميونخ للفوز بالكرة الذهبية.

وفي مفاجأة أخرى تم تجاهل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من قبل ممثل بلاده الذي اختار كريم بنزيما في المركز الأول ومن بعده نجم الفريق الكتالوني.