"ليس صفريًا كما يدعون" .. الدويش يدافع عن موسم النصر ويصدم الهلال بشأن الدوري الذهبي!

كيف وصف دوري اللاهزيمة للهلال؟

أطلق الناقد الرياضي محمد الدويش، تصريحًا دفاعيًا عن موسم النصر، رغم الخروج خالي الوفاض من كافة المسابقات خلال الموسم الرياضي 2023-2024.

وكان كريستيانو رونالدو، قد قاد النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، قبل انطلاق موسم 2024، إلا أن الأصفر اختتم الموسم بوصافة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال، كما ودع بطولتي كأس الدرعية للسوبر السعودي، من نصف النهائي، ودوري أبطال آسيا من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

ونشر الدويش، تغريدة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "موسم النصر ليس صفريًا كما يدعون، فقد قلب خسارته لفوز بعشرة لاعبين في نهائي عربي باسم الملك سلمان، وحظي بتغطية عالمية لأول مرة، ثم خرج قاريًا بركلات الترجيح من الفريق الذي هزمهم برباعية، ماذا بقي؟ دوري البلنتيات، بطولة ركلة الحظ التي ضيّعها علي الحسن".

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وألحق العين الإماراتي، الخسارة الوحيدة للهلال في موسم 2023-2024، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بنتيجة (4-2)، ولم يتمكن الأزرق من التعويض في مباراة الإياب، رغم فوزه (2-1)، ليتأهل العين إلى النهائي، ويتوج باللقب الآسيوي على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بنتيجة إجمالية (6-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واكتفى النصر بوصافة دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن الهلال، الذي توج باللقب بلا هزيمة، كما التقى الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي امتد إلى ركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة (1-1)، في لقاء شهد طرد لاعبين من الهلال، وآخر من النصر، قبل أن يتوج الأزرق بلقب أغلى الكؤوس، بالترجيحية، بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو، وإهدار علي الحسن لركلة جزائية حاسمة.