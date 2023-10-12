صفحة من الماضي .. أمرابط ينسى برشلونة بسبب "حلمه الوحيد"!

أمرابط يتجاهل برشلونة...

انضم النجم المغربي سفيان أمرابط، إلى مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.

وكان اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، ارتبط في وقت سابق بالانضمام إلى برشلونة، وتكررت رغبة النادي في التعاقد مع أمرابط مرة أخرى هذا الصيف، ولكن المشاكل المالية أدت إلى تعثر الصفقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب نفسه أظهر رغبة في ارتداء قميص البلوجرانا، وكان على استعداد للتخلي عن راتبه بالكامل في الشتاء الماضي، لينضم إلى برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن أمرابط نسى وتجاهل برشلونة، منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد.

ونشرت الصحيفة جزء من تصريحات اللاعب، التي قال فيها بعد وصوله للشياطين الحمر: "كنت أعلم أن مانشستر يونايتد مهتمًا بالتعاقد معي منذ فترة طويلة، لقد كان الأمر واضحًا بالنسبة لي مانشستر كان المكان الوحيد الذي أريد أن العب معه، كان علي أن أكون صبورًا".