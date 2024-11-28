الاتحاد السعودي يعين صالح الداود مديرًا للمنتخب الأول..

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين اللاعب الدولي السابق، صالح الداود، مديرًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسين الصادق الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.

وعلّق الإعلامي ماجد التويجري، على هذا الأمر، كاشفًا عن صفة شخصية في صالح الداود، والتي قد لا تتوافق مع صفات منصب مدير المنتخب السعودي، رغم تقديم التحية إليه على قبول هذه المهمة، في توقيت صعب، وسط نتائج الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب السعودي، 6 مباريات في الدور الثالث، حقق خلالها فوزًا وحيدًا على الصين بنتيجة (2-1)، فيما تعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، ليحتل المركز الرابع في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.

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وقال التويجري، عبر برنامج "كورة"، "صالح الداود رجل مُجامل (ما يحب يخسر أحد أو يزعل أحد)، وأعتقد المنتخب يحتاج لمواصفات أهمها القوة والحزم، حتى إذا كنت تمتلك مدربًا قويًا، فأنت بحاجة إلى إداري قوي يعرف كيفية التعامل مع الظروف، من المؤكد أن علاقة المودة بين صالح واللاعبين ستكون موجودة، ولكن صالح يخشى من جرح الآخرين دائمًا، ويحاول أن يكون توافقيًا وقريبًا للغاية من اللاعبين".

وأضاف "صالح الداود قيمة كروية، لعب في الجيل الذهبي بنادي الشباب، وله تجربة مع النصر ومساهمات مع المنتخب الأول، أحييه على قبول هذه المهمة، في هذا التوقيت الصعب، ولكن يجب أن ينزع لباس المجاملة، ويتعامل مع قوة المرحلة".