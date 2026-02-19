في مناقشات EA Sports FC 26 Team of the Year، يبرز لاعب وسط PSG فيتينا ليس فقط لتميزه على أرض الملعب ، بل أيضًا لرحلته الاستثنائية من الهامش إلى الأضواء. استطاع مبتكر محتوى كرة القدم لوكا دالوليو التقاط جوهر الأمر بشكل مثالي في مقطع GOAL's FanZone المثير.

قال لوكا بحزم: "فيتينها يستحق 100٪ أن يكون في فريق العام هذا يا رجل. مسيرته كلاعب كرة قدم هي واحدة من أعظم المسيرات التي رأيتها يا أخي.

من عدم اللعب في ولفرهامبتون إلى أن أصبح لاعبًا أساسيًا في فريق باريس سان جيرمان الفائز بثلاثية، ليصبح قلب ذلك الفريق.

أعتقد أنه يمكن القول إنه كان أهم لاعب في باريس سان جيرمان، وليس فقط لاعب وسط، بل لاعب في ذلك الفريق"، أضاف. "(هو) قادر على التحكم في المباراة. إنه موهوب تقنيًا. لديه أهداف في لعبته. إنه يعمل بجد. يغطي مساحة كبيرة. إنه لاعب وسط كامل للغاية. يمكنه اللعب في المركز 6. يمكنه اللعب في المركز 8. يمكنه اللعب حتى في المركز 10".

تحليل لوكا الحماسي لا يترك مجالًا للشك: تحول فيتينا ليس مثيرًا للإعجاب فحسب، بل هو نوع من القصص التي تعيد تعريف شكل مسار المهنة في كرة القدم الحديثة.