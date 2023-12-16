"صعبة عليكم".. فييتو يستفز جماهير الاتحاد بكأس هلالية خالدة!

لاعب الهلال السابق يرقص على جثة النمور

داعب لوسيانو فييتو، لاعب الهلال السابق والقادسية السعودي الحالي، جماهير الزعيم، بصورة تحمل في طياتها استفزازًا لجماهير اتحاد جدة.

ونشر فييتو، اليوم السبت صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء تتويجه مع الهلال بفضية كأس العالم للأندية، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من وداع اتحاد جدة للبطولة على يد الأهلي المصري.

وربطت الجماهير الهلالية بين صورة فييتو، التي يظهر خلالها إلى جانب ثنائي ريال مدريد (فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي)، أثناء تتويجه بجائزة ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وبين خسارة الاتحاد القاسية بنتيجة (3-1) على يد بطل مصر وأفريقيا.

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وكانت جماهير الهلال، قد سخرت من خسارة غريمها الاتحاد بصور وتعليقات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عبارة (صعبة عليكم) في إشارة إلى عجز النمور عن تكرار إنجاز الزعيم بحصده فضية كأس العالم للأندية الماضية.

وخاض فييتو 79 مباراة خلال 3 مواسم قضاها مع الهلال، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9، وحقق خلالها لقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، بينما فاز بكل من الدوري السعودي وكأس الملك مرتين.