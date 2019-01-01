صراع في مانشستر على خدمات كانسيلو

يوفنتوس ليس متمسكاً بالظهير البرتغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس لا يمانع بيع لاعبه جواو كانسيلو الصيف المقبل في حالة وصول عروض كبيرة للظهير البرتغالي.

وانضم كانسيلو الصيف الماضي من صفوف فالنسيا مقابل 40 مليون يورو، ولكن مؤخراً تعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه الدفاعي.

وذكرت "توتوسبورت" أن وضعية كانسيلو تغيرت ضمن البيانكونير وأصبح متاحاً للبيع في حال وصلت عروضاً تتخطى الأربعين مليون التي دفعها.

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قادم من الطرف الأيمن، يراوغ، يسدد في الزاوية البعيدة بقدم يُسرى سامة 💥



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قادم من الطرف الأيسر، يراوغ، يسدد في الزاوية البعيدة بقدم يُمنى سامة ⚡️



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وأشار التقرير لوجود اهتمام كبير من قبل مانشستر سيتي بالتعاقد مع النجم البرتغالي الصيف المقبل، وأن يتوقع أن يصل عرضاً رسمياً في الأسابيع المقبلة.

وتحدثت الصحيفة أن طرف مانشستر الآخر مانشستر يونايتد هو الآخر يتابع عن كثب وضعية كانسيلو وقد يتقدم بعرض الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن كانسيلو قد لعب الموسم الماضي مع إنتر على سبيل الإعارة من فالنسيا، ولكن يوفنتوس هو من حسم شرائه نهائياً.