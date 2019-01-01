صراع سعودي قطري للتعاقد مع فرانك ريبيري

ريبيري قرر خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قالت تقارير صحفية ألمانية أن اللاعب المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري قد حدد وجهته المقبلة، بعد رحيله رسميًا عن ناديه السابق بايرن ميونيخ الألماني، والذي رحل عنه بنهاية عقده مع الفريق.

صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى ريبيري قرر خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط، ولكن دون أن يُحدد وجهته الجديدة حتى الآن بشكل رسمي.

وأضافت أنه على الرغم من استقرار أسرة وأطفال اللاعب في ميونخ إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

الصحيفة الألمانية الشهيرة أشارت إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا من الدوري السعودي للمحترفين، وأخر من نادي قطري ولكن دون أن تكشف عن أسماء الأندية.

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وكان بايرن ميونيخ قد أعلن في مايو الماضي نهاية مشوار فرانك ريبيرى مع الفريق، بعد مشوار حافل بالعطاء دام 12 عاماً.