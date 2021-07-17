"صراع سعودي ثلاثي على توقيع باولينيو، النصر ليس بينهم"

تغير كبير في مجرى الأحداث

أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل وجود صراع سعودي ثلاثي على توقيع البرازيلي باولينيو الذي أصبح لاعبًا حرًا في يونيو الماضي بعد فسخ عقده مع ناديه قوانجتشو إيفرجراند.

نجم برشلونة سابقًا فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الصيني نتيجة عدم قدرته العودة إلى الصين بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وقد ارتبط اسمه مؤخرًا بعدد من الأندية البرازيلية والأوروبية والعربية.

من هي الأندية السعودية الثلاثة المتنافسة على توقيع باولينيو؟

المريسل أوضح أن الأهلي والاتحاد هما الأكثر جدية في التعاقد مع صاحب الـ32 عامًا، مشيرًا إلى أن صراعًا كبيرًا يدور بين الفريقين حاليًا للظفر بخدماته.

وأضاف خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي إلى أن هناك رغبة من الهلال في التعاقد مع باولينيو بناءً على طلب من المدرب ليوناردو جارديم المعجب جدًا به.

المريسل لم يضع النصر ضمن الأندية الراغبة في ضم باولينيو رغم أن جميع الأخبار السابقة تتحدث عن مفاوضات جدية من النادي العاصمي مع اللاعب.

هل الهلال بحاجة إلى باولينيو؟

الهلال يمتلك حاليًا 7 أجانب، ويدور الحديث عن إمكانية التخلي عن سيباستيان جيوفينكو أو لوسيانو فييتو لضم مدافع جديد أو حارس مرمى أو لاعب وسط مهاجم.

الهلال لا يمتلك رفاهية التعاقد مع لاعبين أجنبيين، لأنه لا يستطيع التخلي عن أي من الخماسي الآخر، وفي نفس الوقت لا يُمكنه التعاقد مع لاعب وسط إضافي في ظل وجود أكثر من مركز بحاجة للدعم أكثر من الوسط.

الزعيم يمتلك في الوسط جوستافو كوييار الذي أكد جارديم بقاءه مع الفريق، وهناك من المحليين سلمان الفرج ومحمد كنو وغيرهم، مما يعني أنه ليس بحاجة للاعب مثل باولينيو.

باولينيو يُجيد اللعب في خانة صانع الألعاب، لكن الهلال قادر على ضم لاعب أفضل للوسط الهجومي من البرازيلي، مثل ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون.