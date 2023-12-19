5 عروض على طاولته .. صراع على رومارينيو ومفاجأة بشأن مصيره مع الاتحاد

هل يتخلى الاتحاد عن نجمه البرازيلي؟

SHAHID

يدخل البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ نجم الاتحاد السعودي، الفترة الحرة في عقده مع ناديه في يناير المقبل، ليفتح الباب أمام الجدل حول مستقبله.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض التقارير تتحدث خلال الفترة الماضية عن وضع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لروما تحت المراقبة حتى الشتاء المقبل، لتحديد مصيره رفقة عدد من اللاعبين على رأسهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيلي إيجور كورونادو وغيرهما.

الجديد في هذا الملف، هو ما أكدته صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن روما يمتلك بالفعل خمسة عروض؛ بواقع اثنين من السعودية، وواحد من كل من تركيا وقطر والإمارات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن الصحيفة أوضحت أن البرازيلي لا يريد الرحيل عن الاتحاد، إذ ينتظر تحديد المسؤولين لموقفه، ويمنح الأولوية للتجديد، رغم أحقيته في التوقيع لأي نادٍ في يناير على أن ينضم له بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

يشار إلى أن روما يلعب للعميد منذ صيف 2018 وقتما انضم له قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وخلال الموسم الجاري شارك معه في 20 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

SHAHID