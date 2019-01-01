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صراع رئاسة نادي الهلال يقتصر على فهد بن نافل وموسى الموسى

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الهلال
الثنائي سيتقدم بأوراق الترشح إلى رئاسة النادي اليوم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن الصراع على رئاسة نادي الهلال السعودي قد انحصرت بين الثنائي الأستاذ فهد بن نافل ورجل الأعمال موسى الموسى.

التقارير المقربة من الهلال أشارت إلى أن الثنائي سيتقدم بأوراق الترشح إلى رئاسة النادي اليوم، أخر أيام قبول أوراق المترشحين.

اليوم الثلاثاء يُعد أخر يوم لاستقبال طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية السعودية، التي أعلن عنها الاتحاد السعودي لكرة القدم،

صحيفة الجزيرة المقربة من الهلال أشارت إلى أن فهد بن نافل شكل مجلس إدارته كاملاً في حال نجاحه ووضع خطة العمل.

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على الجانب الأخر تحفظ الأستاذ موسى الموسى على الأسماء التي ستدخل في مجلس إدارته عند ترشحه، إلا أن التقارير أشارت إلى وجود نجوم هلاليين سابقين في إدارته.

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