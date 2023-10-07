هل استفز مدرب ريال مدريد نظيره في برشلونة؟

خرج تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة ليرد على نظيره كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عقب حسم إسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع البرتغال والمغرب.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت" على لسان مدرب البلوجرانا، حيث أكد على قدرة ملعب كامب نو على استضافة المباراة النهائية.

وقال تشافي: "كأس العالم 2030 لن يكون كأي بطولة، فسيتم لعبها في عدة دول، وسيكون ملعب كامب نو عظيمًا في النهائي، لما لا وهو صاحب أكبر عدد مقاعد".

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وكان أنشيلوتي بدوره قد أكد أن المباراة النهائية يجب أن تقام على ملعب سانتياجو برنابيو بحلته الجديدة التي ظهر بها مؤخرًا بعد عملية التجديدات.

جدير بالذكر أن الصراع على ملعب نهائي كأس العالم لا يثير الجدل في إسبانيا فقط، حيث تسعى المغرب للحصول على هذا الشرف بدورها هي والبرتغال.