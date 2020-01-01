صراع ثلاثي شرس للتعاقد مع عوض خميس

لم توضح إدارة العالمي موقفها بشكل نهائي من رحيل أو تجديد عقد اللاعب

يبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد صراعًا خاصًا بين أكثر من نادي محلي للتعاقد مع اللاعب عوض خميس لاعب النصر عقب نهاية عقده مع الفريق.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" أن أندية الرائد والشباب والاتحاد يرغبون في التعاقد مع عوض خميس خلال الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة أن هذه الأندية تواصلت بالفعل مع جراح الظفيري؛ وكيل أعمال عوض خميس، لكسب خدماته بعقد يمتد إلى ثلاثة أعوام.

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ويحق للاعب التوقيع لأي فريق مجانًا خلال الفترة الحالية، بعدما دخل الفترة الحرة حيث ينتهي عقده مع النصر في أواخر حزيران يونيو المقبل.

ولم توضح إدارة العالمي موقفها بشكل نهائي من رحيل أو تجديد عقد اللاعب، وهو الأمر المتوقف على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وكان الشباب والاتحاد قد تقدما بعرضين لخميس من أجل التعاقد معه لعامين، وسيفاضل اللاعب بين العروض التي على طاولته بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

يُذكر أن وكيل خميس أشارت إلى أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن، ويضع كامل تركيزه على التدريبات والاستعداد لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان بعد توقف النشاطات الرياضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.