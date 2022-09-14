صراع ثلاثي برازيلي على ضم ديلجادو من الهلال

هل يوافق الهلال على رحيل ميشايل؟

تحاول بعض الأندية البرازيلية ضم اللاعب ميشايل ديلجادو؛ جناح فريق نادي الهلال، خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم صفوفها بخدمات اللاعب المميز.

من هي الأندية التي ترغب في ضم ديلجادو؟

أشار موقع "onefootball" البرازيلي إلى أن أندية أتلتيكو مينيرو وفلامنجو وكورينثيانز، لديهم الرغبة في الحصول على خدمات ديلجادو من صفوف الهلال.

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وأضاف الموقع أن هناك محاولة من جانب نادي أتلتيكو مينيرو خلال الوقت الحالي، للتعاقد مع ميشايل لإعادته إلى البرازيل مرة أخرى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وفي نفس الوقت مسؤولي فلامنجو يراقبون وضعية ميشايل خلال الوقت الحالي، وسط اهتمام أيضًا من نادي كورينثيانز بخدمات لاعب الهلال.

ما هي وضعية ميشايل مع الهلال حاليًا؟

لا يعتمد الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على خدمات ميشايل بشكل أساسي خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ميشايل لعب مباراتين في الدوري السعودي كبديل، بواقع 25 دقيقة فقط، لم يسجل أو يصنع أي هدف، وأرسل عرضية واحدة ناجحة، ووقع في التسلل مرة واحدة.

مرر ميشايل الكرة 4 مرات، وحصل على خطأ وارتكب آخر، وحصل على كارت أصفر وحيد.

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