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صراع تركي إسباني على ضم لورينتي

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بديل كين قريب من الرحيل

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

دخل نادي جلطة سراي التركي في صراع مع أتلتيك بلباو الإسباني من أجل ضم المهاجم الإسباني فرناندو لورينيتي لاعب توتنهام الإنجليزي.

وحسب بعض التقارير الإسبانية فأن الصراع التركي الإسباني، يأتي من أجل ضم المهاجم السابق ليوفنتوس وإشبيلية وسوانزي سيتي.

آس الإسبانية رجحت كفة الفريق الباسكي على نظيره التركي، خاصة مع تفضيل لورينتي العودة لإسبانيا مرة أخرى.

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وينتهي عقد لورينتي مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق في يناير، ولم يفعل الديوك بند تجديد تعاقده لعام إضافي حتى الآن.

وأكد لورينتي في أحد التصريحات أنه يفضل العود لأتليتك بلباو إذا تواجد عرض من الفريق الذي كان هدافه السابق.

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وسجل لورينتي البالغ 33 عامًا، هدفًا وساهم في آخر في 9 مباريات الموسم الحالي، حيث يجلس كبديل للدولي الإنجليزي هاري كين، منذ انضمامه من صفوف سوانزي سيتي مقابل 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن لورينتي سجل 118 هدفاً في جميع المسابقات في 333 مباراة بقميص الفريق الباسكي في 9 مواسم قضاها مع الفريق

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