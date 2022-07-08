كأن المشاكل لا تريد أن تترك باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية عن وجود مشاكل عديدة بين الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي وزميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن السبب في الصراع الأخير بين اللاعبين هو البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يرفض بشكل كامل رحيل نيمار دا سيلفا عن الفريق، بعد التقارير الأخيرة عن رغبة النادي في التخلص منه.

في الوقت نفسه أوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي هو الذي يدفع في اتجاه خروج نيمار من باريس في الصيف الجاري.

يأتي هذا بعد أن جدد الفرنسي كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وأشارت تقارير أن رحيل نيمار كان ضمن طلباته.

ويرى مبابي أن نيمار من أسباب استهتار الفريق طوال الوقت وأنه يتسبب في حالة من التراخي في النادي العاصمي بحسب ما ذكرت الصحيفة.

جدير بالذكر أن عقد نيمار في باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم 2026\2027 لكن تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الأخيرة ألمحت إلى إمكانية رحيله مبكرًا.