صراع بين قطبي مانشستر على جوهرة فالنسيا

هل اقترب فيران توريس من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن قطبي مدينة مانشستر بين مجموعة من الأندية الأوروبية الرائدة التي تأمل في التعاقد مع جناح فالنسيا فيران توريس هذا الصيف.

وكان فيران توريس قد تألق مع فالنسيا في الفترة الأخيرة بصورة جعلته محور اهتمام من قبل العديد من أندية أوروبا داخل وخارج إسبانيا.

وحول ذلك، فإن صحيفة ماركا الإسبانية قد أشارت إلى أن هناك صراع إسباني إيطالي إنجليزي هذا الصيف من أجل ضم نجم نادي فالنسيا.

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وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يريدان الظفر بخدماته، إضافة إلى ميلان ويوفنتوس ونابولي في إيطاليأ، وبوروسيا دورتموند وريال مدريد.

وسلط تقرير في أوندا سيرو قبل أسبوعين الضوء أيضًا على اهتمام يوفنتوس، الذي قيل أنه قد فتح بالفعل مفاوضات مع اللاعب الذي سيكون أحد العناوين الرئيسية في أخبار الانتقالات الأوروبية هذا الصيف.

ويواجه فالنسيا العديد من الأزمات المالية هو ومالكه بيتر ليم والذي قد يضطر إلى بيع النادي، ولذلك سيكون من المرجح أن يتخلى عن أحد نجومه هذا الصيف.

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يذكر أن فالنسيا قد عانى في الفترة الأخيرة من سوء النتائج والتخبط الإداري بسبب مالكه بيتر ليم الذي يواجه غضب كبير من قبل المشجعين.