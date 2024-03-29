صراع بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على هدف برشلونة وخريجه السابق!

صراع بين كبار أوروبا للفوز بخريج أكاديمية لامسيا...

كشفت تقارير صحفية عن دخول ريال مدريد، في صراع مع مانشستر يونايتد، للتعاقد مع داني أولمو، مهاجم لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويقدم المهاجم الإسباني، في الموسم الحالي مستويات مميزة مع لايبزيج أو منتخب بلاده، بعد تسجيله سبعة أهداف وصناعة أربعة آخرين، في 19 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أولمو صاحب الـ 25 عامًا، يتنافس ريال مدريد، مع مانشستر يونايتد، للفوز بخدمات اللاعب في الميركاتو المقبل.

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وبالرغم من أن أولمو جدد عقده مع لايبزيج، في يونيو الماضي لينتهي في صيف 2027، إلا أن بندًا في العقد يسمح له بالرحيل بداية من الصيف القادم مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، سيكون مغريًا بالنسبة لكبار الأندية الأوروبية التي تستهدف التعاقد معه.

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وكشفت الصحيفة الإنجليزية، أن توتنهام أيضًا مهتم بالتعاقد مع أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لامسيا، قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب، ومنه إلى لايبزيج في 2020.

جدير بالذكر أن برشلونة، حاول قبل ذلك التعاقد مع أولمو ولكنه فشل، وسيدخل بكل تأكيد في سباق التعاقد مع لاعبه الأسبق، ولكن سيتعين عليه حل جزء من أزمته المالية التي يعاني منها في السنوات الماضية.