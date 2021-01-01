صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة لايبزيج

لابورتا يشعل صراع الصفقات بين برشلونة وريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هناك منافسة ما بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل ضم جوهرة أبراهيما كوناتي جوهرة نادي لايبزيج الألماني.

اللاعب صاحب الـ 21 عامًا انضم للفريق الألماني قادمًا من سوشو الفرنسي صيف 2017، وقد تألق بشدة منذ موسمه الأول مع الفريق الذي ينافس على لقب البوندسليجا.

في الموسم الأول حصل على فرصته سريعًا من خلال 27 مباراة لعبها مع الفريق، وكان أحد نجوم منتخب فرنسا للشباب كذلك، ليبدأ في خطف الأضواء بالنسبة لكبار أوروبا.

شارك النجم الشاب في تحت 21 سنة مع منتخب فرنسا في 11 مناسبة، وتميز إبراهيما كوناتي بهيمنته الجسدية الهائلة حيث يبلغ طوله 1.94 مترًا ولديه بنية قوية.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن ريال مدريد يُراقبون كوناتي منذ عدة أشهر تمهيدًا لتقديم عرض لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي، خاصة مع الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريقين وحاجتهما لضم مدافعين جدد.

التقرير ذاته أوضح أن ريال مدريد وبرشلونة ليسوا الوحيدين الراغبين في ضم اللاعب الفرنسي، إذ أبدت أندية أخرى أبرزها وست هام وتشيلسي اهتمامها بضمه بعد متابعته جيدًا، الأمر الذي لم يبدأ هذا الموسم، بل استمر طيلة العامين الماضيين.

عودة القادة في مدريد، ودائمًا ميسي .. عناوين الصحف 16 مارس 2021

بعد تعرضه للإصابات خلال الموسمين الماضيين، تم استدعاء كوناتي ليصبح قائد دفاع فريق لايبزيج بمجرد تأكيد رحيل دايوت أوباميكانو الموسم المقبل إلى بايرن ميونخ، والذي سيدفع الشرط الجزائي المحدد بحوالي 42.5 مليون يورو.