صراع بين إنتر وميلان ونابولي على لاعب فولهام

صراع ثلاثي من أندية إيطاليا على متوسط ميدان فولهام الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن كلاً من ميلان وإنتر ونابولي دخلوا في صراع من أجل الحصول على خدمات مايكل سيري لاعب فولهام الإنجليزي.

وفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن الثلاثي الإيطالي يسعى للحصول على خدمات متوسط الميدان الإيفواري بعد هبوط فولهام من الدوري الممتاز.

وتسعى إدارة نابولي في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، بعدما فشلت في التوقيع معه الصيف الماضي.

وعلى الجانب الآخر، تريد إدارة النيراتزوري، تدعيم خط الوسط بوجود بديل لمارسيلو بروزفيتش.

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هل تعتقدون هذا الأمر 🤔 pic.twitter.com/JZX7lZX8GM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

وتعاقد فولهام الصيف الماضي، مع سيري قادماً من نيس الفرنسي مقابل 30 مليون يورو، ومستعدة الإدارة هذا الصيف إلى التخلي عن اللاعب مقابل نصف المبلغ.

الجدير بالذكر أن اللاعب الإيفواري لعب 32 مباراة مع فولهام الموسم المنصرم في الدوري، وسجل خلالها هدفاً واحداً وصنع ثلاثة آخرين.