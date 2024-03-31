صراع المدرجات .. الأهلي يهزم الاتحاد في الجولة الأخيرة قبل الديربي

ديربي جدة يبدأ الصراع بين الجماهير مبكرًا

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يترقب الجمهور السعودي وخاصة المتواجد في جدة قمة الجولة الـ26 بين الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة بالمدينة الساحلية، وقد حسمت جماهير الراقي الجولة الأخيرة قبل انطلاق الديربي لصالحها.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الجمهور الأهلاوي اشترى جميع التذاكر المخصصة له، فيما مازالت هناك 8 آلاف تذكرة متاحة لجماهير الاتحاد، وهو ما يعني تفوق الأهلاوية في صراع المدرجات حتى الآن.

كبار المشجعين والإعلاميين الاتحاديين طالبوا الجمهور بشراء بقية التذاكر والوقوف بجانب الفريق، خاصة أن اللقاء مهم جدًا على صعيد صراع المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال آسيا.

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الأهلي والاتحاد خرجا عمليًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي، لكن يجمعهما صراع الفوز بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يتواجد الأول ثالثً في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة ويُطارده الثاني بـ46 فيما يتواجد التعاون في دائرة المنافسة بـ43 نقطة.

يُشار إلى أن التذاكر المخصصة للجمهورين في ديربي جدة بلغت 47 ألف تذكرة، وهي ما تُعادل نسبة 77% من سعة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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