"صراع السلطة داخل الهلال" .. كواليس مرعبة بين نيمار وجيسوس

صراع محتمل بين جورج جيسوس ونيمار داخل الهلال

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منذ التعادل مع نافباخور الأوزباكي، مساء يوم الإثنين الماضي، والأخبار "المخيفة" تتوالى على جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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الهلال تعادل (1-1) مع نافباخور، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. حذرت صحيفة "سبوت" الإسبانية، من خلاف عنيف "محتمل" بين الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول.

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وكشفت الصحيفة، عن أن نيمار وجيسوس، يحبا "السلطة" والتحكم في غرفة الملابس، وهو ما ظهر طوال مسيرتيهما مع عالم الساحرة المستديرة؛ حيث لا يبدو أي منهما، مستعدًا للتنازل.

وأشارت إلى أن الصراع بين الساحر البرازيلي والمدير الفني البرتغالي، بدأت ملامحه في الظهور؛ بعد انضمام اللاعب إلى منتخب السامبا، في فترة التوقف الدولي الأخير.

وأوضحت الصحيفة، أن جورج جيسوس، "غاضب" أساسًا من اتحاد الكرة البرازيلي، الذي تراجع عن التعاقد معه للإشراف على المنتخب الوطني، وفضل فرناندو دينيز عليه كـ"مدرب مؤقت"؛ لحين قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في الصيف القادم.

هذا الغضب يبدو أنه زاد بعد استدعاء نيمار البالغ من العمر 31 سنة، إلى منتخب البرازيل، في فترة التوقف الدولي الأخير؛ حيث رأى جيسوس وقتها، أن اللاعب لم يكن جاهزًا؛ عقب عودته من إصابة طويلة.

جدير بالذكر أن نيمار، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

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