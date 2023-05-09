بعد صراع مع الإصابات .. نهاية غير متوقعة لمسيرة نجم الأهلي "بطل الثلاثية"

رحلة طويلة في عالم كرة القدم والنهاية فاجأت الجماهير..

shahid

بعد أن اختفى عن الأنظار لفترة طويلة، عاد اسمه ليأتي ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط دهشة كبيرة من الجماهير!

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الحديث عن إسلام سراج؛ مهاجم الأهلي والفيصلي الأسبق، الذي رحل عن الراقي في صيف 2018 في صفقة انتقال حر، ومن وقتها بدأ يختفي تدريجيًا.

لكن المفاجأة كانت في وجوده ضمن قائمة المنتخب السعودي للكرة الشاطئية، الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب، المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 20 من مايو الجاري.

وبدأ الجميع يتساءل عن كواليس تحويل نشاطه من كرة القدم إلى الكرة الشاطئية، وفي انتظار خروجه لتوضيح الأمر للجماهير خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن سراج كان ضمن جيل الأهلي المتوج بالثلاثية؛ الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي عام 2016م، لكن طاردته الإصابات كثيرًا خلال مسيرته سواء العضلية أو الصحية.

Shahid