صراع إنجليزي ألماني على ماندزوكيتش في يناير

اللاعب محط اهتمام أكثر من فريق..

أوردت تقارير صحفية إيطالية، اهتمام بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يعيش ماندزوكيتش أفضل أيامه هذه الفترة في اليوفي، حيث لم يشارك في أي مباراة حتى الآن ولا يحظى بقبول المدرب ماوريسيو ساري.

الدولي الكرواتي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في الصيف الماضي، إلا أن رتوشًا أخيرة في انتقاله إلى الدوري القطري عطلت إتمام الصفقة.

الصحافة الإيطالية أكدت أن صاحب الـ 33 عامًا سوف يغادر اليوفي في الميركاتو الشتوي المقبل، فاللاعب والنادي، كلاهما ليس لديهما الرغبة في بعضهما البعض.

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مانشستر يونايتد هو النادي الأبرز والأقرب للحصول على خدمات ماندزوكيتش، لا سيما وفي ظل ما تُقاسيه كتيبة أولي جونار سولشاير في مركز المهاجم الصريح.

ماركوس راشفورد هو الوحيد المتاح في هذا المركز، مع اضطرار المدرب النرويجي للاعتماد على أنتوني مارسيال كمهاجم، وفي بعض الأحيان الاعتماد على الشاب جرينوود.

لذلك فتؤمن إدارة المانيو بضرورة التدعيم بمهاجم صريح من أجل دكة البدلاء في الشتاء، ولا يوجد اسم أبرز من ماندزوكيتش، الذي في نفس الوقت لن يكلف الخزائن الكثير، إلى جانب خبراته الكبيرة في عالم كرة القدم.

إلا أن الشياطين الحمر سوف يجدوا صعوبة في إتمام التعاقد معه، حيث أكدت التقارير من إيطاليا أن بوروسيا دورتموند الألماني هو الآخر يسعى إلى التعاقد مع المهاجم الخبير في البوندسليجا.

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أسود الفيستيفاليا ليس لديهم أحد في مركز المهاجم الصريح سوى باكو ألكاسير كثير الإصابات، مما يجعل لوسيان فافر في كثير من الأحيان يضطر إلى الاعتماد على ماريو جوتسه أو ماركو رويس كمهاجمين صريحين.

بالتأكيد، فإن خبرة ماندزوكيتش كبيرة في البوندسليجا، حيث بدأ مع فولفسبورج وانضم منه إلى بايرن ميونخ وحقق مع البافاري دوري الأبطال ولقب البوندسليجا في موسمين قبل الرحيل إلى أتليتيكو مدريد، وبالتالي هو خيار ممتاز لإدارة هانز يواخيم فاتسكه.

وأخيرًا، فإن التقارير أكدت أن أي فريق يعزم التعاقد مع ماندزوكيتش سيكون عليه دفع مبلغ صغير يصل إلى 5 مليون يورو فقط، فعقد وصيف بطل العالم ينتهي مع اليوفي الصيف المقبل ويحق له التوقيع مجانًا لأي فريق في يناير، وتسعى إدارة أنيلي لكسب الأموال من رحيله.

يذكر أن السوبر ماريو قد سجل 53 هدفًا في البوندسليجا خلال 110 مباراة بقميص الفولفي والعملاق البافاري، كما أنه سجل 44 هدفًا بقميص اليوفي في 162 بمختلف البطولات.