صراعهما الثنائي في الكلاسيكو له جانب خارج الميدان.. سر جديد من أسرار "أراوخو - فينيسيوس"

العلاقة بينهما تمتد إلى خارج الملعب

لا تقتصر العلاقة بين رونالد أراوخو وفينيسيوس جونيور على التنافس القوي في الملعب فحسب، فاللاعبان باتا من أهم الصراعات الثنائية في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن جانب آخر من هذه العلاقة، التي تتخطى الاحترام المتبادل بين الطرفين.

رونالد أراوخو يتحدث البرتغالية إلى جانب الإسبانية، نتيجة نشأته على حدود البرازيل في منطقة "ريفيرا" ولذلك فالصراعات الشفهية تكون ببرتغالية واضحة أيضًا بين الطرفين.

فيديريكو فالفيردي مواطن أراوخو قال إن العلاقة بينهما رائعة واحتسيا المتة "مشروب لاتيني" شهير، وهذه جوانب قد لا يعرفها كثيرون داخل صراعات كرة القدم الثنائية.