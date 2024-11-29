صديق نجل مارسيلو.. صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة على "جوهرة أتلتيكو"

صفقة مستقبلية من العيار الثقيل

يملك أتلتيكو مدريد جوهرة في فرق شبابه اسمه "لويس نافارو" وشهرته "كورو" وهو واحد من اللآلئ التي يريد "الروخيبلانكوس" الحفاظ عليها، لكنه يواجه سعيًا محمومًا من ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدماته.

إنه لاعب خط وسط مبهر، يملك قدرات رائعة بالكرة، لكن الشكوك تساور الكل بعض الشيء حول تقدمه البدني، لكن لديه العديد من المزايا سواء فيما يتعلق بوضعيته التعاقدية أو إمكانياته الفنية.

اللاعب لم يبلغ 16 عامًا بعد، لذلك يحق لأي ناد الحصول عليه وفقًا لرغبة اللاعب، العاشق لنادي أتلتيكو مدريد بالمناسبة، ولولا ذلك لاستقر به المقام في ريال مدريد منذ وقت طويل.

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ابن نجم ريال مدريد السابق مارسيلو، وناشئ الملكي، إنزو ألفيش، والبالغ من العمر 15 عامًا هو صديق مقرب لكورو، وعرض عليه مرارًا الانضمام إلى ريال مدريد، لكن كورو لم يوافق، وفقًا لشبكة "ريليفو".

بخلاف عدم موافقة كورو، لا يميل أتلتيكو مدريد لتسهيل الأمور على ريال مدريد الذي خرق اتفاقًا ضمنيًا كان مع أتلتيكو بعدم التعرض للمواهب التي لم توقع عقودًا بعد، حين جلب ريال مدريد خيسوس فورتيا في عام 2022 إلى صفوفه.

برشلونة يريد الصفقة بشدة أيضًا، تساوره الشكوك حول الناحية البدنية لكورو، لكنه يرى فيه "الحامض النووي" الخاص بالنادي الكتالوني ولاعبيه، ولا يطمح الكتالوني لإزعاج أتلتيكو بشأن الأمر، يريد أن تكون الأمور سلسة مع الروخيبلانكوس، وأن يوضح اللاعب بنفسه لإدارة ناديه أنه يريد الانضمام لبرشلونة، وحينها سينقض عليه النادي الكتالوني.