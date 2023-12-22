"صديق قديم في الطريق إلى ميسي".. إنتر ميامي يعيد إحياء الجيل الذهبي لبرشلونة

"العقد جاهز بعد اتفاق شفهي.. والإعلان قريبًا"

بات اجتماع الأوروجواياني لويس سواريز، مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في فريق واحد من جديد، أمرًا في الإمكان، مع وجود اتفاق شبه رسمي حول انتقال "البوستيليرو" إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ورحل سواريز عن صفوف برشلونة في صيف 2020 إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، ومن ثم انتقل إلى ناسيونال الأوروجواياني، قبل أن يحط الرحال أخيرًا في الموسم الماضي بجيرمو البرازيلي.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة (X) "تويتر سابقًا": "لويس سواريز ينتقل إلى إنتر ميامي، كل الأمور مرتبة وجاهزون للإعلان الرسمي".

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وأضاف: "العقد جاهز بعد اتفاق شفهي تم التوصل إليه من قبل الطرفين منذ شهر واحد فقط، والصفقة ستكون لمدة عام واحد لا غير، مع وجود بند يتضمن التجديد لموسم ثانٍ".

وكان ميسي قد انتقل إلى إنتر ميامي، خلال الصيف الماضي، ومن ثم لحق به زميله السابق في البارسا سيرجيو بوسكيتس، وبانتقال سواريز يسير النادي الأمريكي لتجميع أعمدة الجيل الذهبي لبرشلونة.

وما يعزز من صدق أنباء فابريزيو رومانو، ما نشره حساب (433) على "إنستجرام"، حيث أكد نفس المعلومة بنشر صورة لميسي وسواريز، وتفاعل معها حساب نادي إنتر ميامي بوضع إعجاب على الصورة.