صديق زيدان يكشف أسباب رسالته بعد الرحيل عن ريال مدريد

لماذا رحل؟

كشف مساعد زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد، دافيد بيتوني، أن المدرب الفرنسي قرر ترك تدريب النادي الملكي منذ مدة طويلة وليس بعد نهاية الموسم الماضي.

زيزو وبعد الخروج دون تحقيق أي بطولة الموسم الماضي استقال من تدريب ريال مدريد، ليحل محله كارلو أنشيلوتي.

وأصدر زيدان بيانًا رسميًا أعلن خلاله قراره، وقد كشف بيتوني أيضًا عن الأسباب التي دعت زيزو يتخذ هذه الخطوة.

بيتوني في حديث للصحافة قال "كنت أعرف أنه سيفعل شيئًا ما، وأنه يريد أن يشرح كل شيء للجماهير".

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كما أضاف "على الرغم من أنني تخيلت المحتوى وما سيقوله للجميع، إلا أنني اكتشفته مثل أي شخص آخر".

وواصل "لقد تحدث إليّ عن الرحيل منذ مدة، نعم نعم، هذا صحيح، أما بالنسبة للرسالة فلكل شخص رأيه".

وأتم "بالنسبة لي، زيدان هو صديقي ومدربي وسأدعمه دائمًا".

الجدير بالذكر أن اسم زيدان ارتبط بالعديد من الأندية بعد رحيله مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وكذلك منتخب فرنسا.