صديق رونالدو يفتح النار على ميسي، والذكاء الاصطناعي يرد بقوة!

هجوم جديد على النجم الأرجنتيني

دافع الذكاء الاصطناعي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد قيام الإعلامي البريطاني بيرس مورجان بالسخرية منه بعد الانتقال إلى إنتر ميامي.

رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان وانتقاله إلى الدوري الأمريكي بعدما رفض العودة لبرشلونة والانتقال للهلال السعودي، صاحبه حالة من الجدل، وسخرية من مورجان المعروف بعلاقته الوثيقة بكريستيانو رونالدو نجم النصر.

مورجان قال عبر حسابه على موقع "تويتر" إن ميسي غادر أندية النخبة بكرة القدم وعمره 35 سنة وهو أصغر من رونالدو بـ3 سنوات، كما انتقد وسائل الإعلام واتهمها بعدم مهاجمة الأرجنتيني مثلما حدث مع رونالدو عندما غادر أوروبا في يناير الماضي.

مستخدم على "تويتر" اسمه "Moagi" استخدم خاصية الذكاء الاصطناعي للرد على هذه التغريدة للدفاع عن ميسي أمام الهجوم العنيف من صديق رونالدو.

وجاء الرد كالتالي:"حسنًا، ليس الأمر كما لو أن ميسي فاز بجوائز فردية لا تعد ولا تحصى وقاد فريقه إلى العديد من الألقاب، انتظر، هل حدث ذلك فعلًا؟".

وصاحب الرد رمز الماعز أو "GOAT" الذي يتم استخدامه لوصف ميسي كاللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم بالإضافة لوجه تعبيري مبتسم.

يذكر أن انتقال ميسي إلى الفريق الأمريكي تسبب في حالة من الغضب لدى جماهير برشلونة، حيث كانت تطمح في عودة النجم الأرجنتيني لصفوف الفريق من جديد لإنهاء مسيرته بكامب نو.