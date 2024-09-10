صديق رونالدو يدافع عنه باستماتة.. ويسب إريك تين هاج!

البرتغالي كريستيانو رونالدو لا تزال تجربته في مانشستر يونايتد خصوصًا طريقة الرحيل محل جدل كبير

في حديث طويل، انتقد المذيع التلفزيوني البريطاني الشهير بيرس مورجان مدرب مانشستر يونايتد إريك تان هاج مجددًا بسبب تعامله مع كريستيانو رونالدو -الصديق المقرب لمورجان-.

وأشار مورجان مجددًا إلى أنه يعتقد أن تين هاج أدى إلى قرار المهاجم البرتغالي بمغادرة يونايتد بعد ما يزيد قليلاً عن عام من فترته الثانية في النادي. وأشار أيضًا إلى أن الرجل البالغ من العمر 54 عامًا يواجه مصاعب من أجل "التعامل مع اللاعبين الكبار".

وفي حديثه مع آلي ماكويست وجابرييل أجبونلاهور على شبكة talkSPORT، أشاد مورجان برونالدو لأدائه الأخير على المستوى الدولي مع البرتغال حيث سجل هدفين في مباراتين وكسر حاجز 901 هدف في مشاركاته مع الأندية والمنتخب.

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لكنه بدأ الهجوم اللفظي على تين هاج بعد الإشادة برونالدو، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد "ليس لديه أمل" في الوصول إل المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربهم الحالي.

وقال: "تين هاج أحمق تمامًا. أنا آسف، لقد كان كذلك منذ أن ذهب إلى هناك (يونايتد) أحاديثه حمقاء ويتحدث كما لو كان هاري بوتر أو شيئًا من هذا القبيل!".