صديق رونالدو ولاعب ألماني شهير.. هذا ما فعلته "أجمل امرأة مزيفة في العالم" بنجوم كرة القدم!

حادث جديد من نوعه!

الكل يراقب تداعيات اقتحام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة لعالمنا، لكن ما حدث في حالة "إيميلي بيليجريني" يبدو غير مسبوق على الإطلاق.



فوجئ الكثيرون بحساب بيليجريني قبل 4 أشهر فقط على "إنستجرام".. فتاة جميلة وفقًا للمواصفات القياسية التي يتمناها أي رجل حازت إعجاب نحو 150 ألف شخص في هذه الفترة.



لكن الحقيقة المؤكدة حول بيليجريني، هي أنها كلها مختلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأن صانع هذه الشخصية تحدث بالفعل عن مفاجآت صادمة.



الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحساب نجح في جذب انتباه العديد من المشاهير في عالم الفن والرياضة ورجال الأعمال، وهناك مفاجآت صادمة رواها صانع تلك الشخصية في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل".







لقد تم التواصل معها من شخص قال إنه "يعرف كريستيانو رونالدو جيدًا" ودعاها لمقابلة، بينما دعاها الكثيرون لتناول وجبة سويًا في مطعم شهير بمدينة دبي الإماراتية.



المفاجأة الأكبر أن لاعبًا ألمانيًا شهيرًا رفض تسميته، راسل "إيميلي بيليجريني" وسألها عن أنه من المفاجئ عدم وجود صديق لفتاة بجمالها، قبل أن يلح عليها في طلب رقم "واتساب" ليظلا على تواصل سويًا!.



الجدير بالذكر أن صحيفة "دايلي ميل" أشارت إلى أن حساب "إيميلي بيليجريني" جنى على الأقل ما مجموعه 10 آلاف دولار خلال تلك الفترة عبر إنستجرام!.

