صديق بيكيه يلمح .. شاكيرا قد تكون خانته أولًا!

طالب جوردي باستي أحد الأشخاص المقربين للإسباني جيرارد بيكيه بالتوقف عن الهجوم على لاعب برشلونة المعتزل مؤخرًا بعد انفصاله عن المغنية الكولومبية شاكيرا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصحيفة "إل ناسيونال"، وألقى خلالها بقنبلة، ملمحًا إلى إمكانية أن تكون المشكلة قد بدأت بسبب خيانة من قبل شاكيرا نفسها وليس من بيكيه.
وقال باستي: "بيكيه لم يتحدث عن تفاصيل انفصاله عن شاكيرا، وخلال ثلاثة أشهر ظهر كالشرير في تلك القصة، وحتى نعلم كافة التفاصيل لا يجب أن نتحدث كثيرًا".
وأضاف: "في الحياة هناك تفاصيل عديدة بعضها قد يتشابه مع غيره لدرجة كبيرة، بعض تلك التفاصيل ستدهشكم، ربما يكون الأمر على عكس ما سمعتم تمامًا".
وكانت كافة التقارير التي تحدثت عن انفصال الثنائي قد أكدت أن شاكيرا هجرت بيكيه بسبب علاقته العاطفية مع شريكة أخرى غيرها.
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