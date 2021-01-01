صديقه المقرب: صلاح قد يبقى في ليفربول ستة أعوام

نبأ يبدو سعيدًا..

رغم الأنباء التي ربطته بكبار الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ريال مدريد، أكد ديان لوفرين، لاعب زينت وصديق محمد صلاح المقرب، على إمكانية استمرار الفرعون المصري في ليفربول لمدة طويلة قد تصل لستة أعوام.

وكان صلاح قد أثار الضجة حول مستقبله بعدما أعلن في الأشهر الماضية انفتاحه على الانضمام إلى أحد فرق الدوري الإسباني في المستقبل، وسط شائعات دارت عن غضبه من الأجواء في أنفيلد مؤخرًا.

لوفرين المقرب للغاية من صلاح خلال فترة تواجده مع ليفربول، أكد في تصريحات لشبكة "Talksport" على أن صلاح لم يتحدث له مطلقًا عن اهتمامه بالرحيل عن كتيبة يورجن كلوب.

الدولي الكرواتي في حديثه قال "ما زلت على تواصل مع محمد صلاح، نحن أفضل أصدقاء ونتحدث عن كل شيء سويًا".

وتابع "مو ملتزم، ليس فقط من أجل ليفربول، بل من أجل الجماهير ومن أجل نفسه أيضًا، إنه أكبر منتقد لذاته عندما لا يلعب بصورة جيدة".

ليفربول قد يُلاقي لايبزيج خارج أنفيلد بملعب محايد!

كما أضاف "لست متفاجئًا من أنه يؤدي بشكل جيد على الصعيد الفردي، عندما أنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها، فهو حقًا مذهل في الوقت الراهن".

"يجب أن يكون هناك حب من كلا الطرفين (صلاح وليفربول) وأرى أنه متواجد بالفعل، فلماذا لا يبقى؟!"

وأتم "مو في أفضل عمر في مسيرته الكروية - 28 عامًا -، ربما يبدو أكبر قليلًا لكنه في ذروة مستواه الآن، لماذا لا يبقى مع ليفربول أربع أو خمس أو ست سنوات مقبلة؟".

الجدير بالذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، كما أكد المدرب يورجن كلوب على أن المصري جزء لا يتجزأ من خططه طويلة الأمد في أنفيلد.