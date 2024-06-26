صديقة كريستيانو رونالدو تصنع الحدث .. مشجع برتغالي يستفز المنافسين برسالة جورجينا رودريجيز!

عارضة الأزياء تسحب البساط من تحت أقدام نجوم المنتخب

خطف أحد مشجعي منتخب البرتغال، الأنظار خارج أسوار ملعب فيلتينس آرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، قبل مباراة فريقه أمام جورجيا.

ويصطدم منتخب البرتغال بنظيره جورجيا، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ورفع المشجع لافتة تحمل جملة (جورجينا البرتغالية أكبر من جورجيا)، في إشارة إلى عارضة الأزياء البرتغالية جورجينا رودريجيز صديقة النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد وهداف المنتخب المتوج باليورو في 2016.

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وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، حتى أن عارضة الأزياء جورجينا قامت بنشر الصورة في "ستوري"، عبر حسابها الشخصي بمنصة "إنستجرام".

كما نشرت جورجينا صورة أخرى لمشجعين من البرتغال، يرتديان قميص المنتخب الوطني وعلى الظهر يحملان اسمها، حيث باتت من النجوم المفضلين للشعب البرتغالي بعد ارتباطها بالقائد كريستيانو رونالدو.

ويتصدر المنتخب البرتغالي جدول ترتيب المجموعة السادسة والأخيرة برصيد 6 نقاط، حيث ضمن التأهل في كل الحالات على رأس المجموعة، فيما يحتل نظيره الجورجي المركز الأخير بنقطة واحدة بالتساوي مع تشيكيا.