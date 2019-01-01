صديقة رونالدو تكشف عن خطته بعد صدمته في راموس

بطريقة غير مباشرة، تكفلت صديقة كريستيانو رونالدو وزوجته المستقبلية جورجينا رودريجيز، بالرد على قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، بعدما تجاهل زميل الأمس، باستبعاده من قائمة المدعوين لحفل زفافه.

صحيفة "ديلي ستار"، فسرت الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر له في كاتدرائية إشبيلية.

ونشرت جورجينا صورة من داخل طائرة الدون الخاصة، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس، لتضرب عصفورين بحجر واحد، منها زيادة عدد المتابعين لأكثر من 11 مليون، باستغلال صورة أشهر رياضي في العالم، ومنها أيضًا رسالة لراموس، أنهم ليسوا بحاجة للدعوة.

ومن المفترض أن يحضر عقد قران المدافع الأندلسي نحو 500 شخصية، منهم بعض المشاهير، مثل فريق ريال مدريد بجانب المدرب زين الدين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز، وآخرون يعدون على أصابع اليد الواحدة، منهم دافيد بيكهام، رونالدو الظاهرة وروبرتو كارلوس.

هذا اللاعب لا يملك قدم طبيعية ⚽️pic.twitter.com/wjwREtTIH5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

لكن في الوقت ذاته، اعتذر اثنين عن الحضور، هما حارس الريال السابق إيكر كاسياس وزوجته سارة كاربونيرا، وذلك بعد خروجه لتوه من أزمة قلبية، قبل أن تصاب زوجته بمرض خبيث منذ فترة قصيرة.