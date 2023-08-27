مدرب إنتر ميامي يتحدث عن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تحدث تاتا مارتينو مدرب نادي إنتر ميامي عن كيفية إدارة الوقت الممنوح لنجم الفريق ليونيل ميسي في المستقبل، واعترف أن التزاماته الدولية مع منتخب الأرجنتين ستؤثر على دقائق مشاركته مع النادي.

إنتر ميامي فاز في الساعات الأولى من صباح اليوم على نيويورك ريد بول بهدفين دون رد في مباراة خارج الأرض، وسجل ميسي هدفه الأول في الدوري الأمريكي، حيث شارك منذ الدقيقة 60 في المباراة.

وصرح مارتينو في حديثه للموقع الرسمي للنادي قائلًا: "نضع الكثير من القيمة في هذا الفوز لأننا بحاجة إلى التعود على هذا (اللعب بالتدوير) لأن ميسي سينضم إلى منتخب بلاده، وسيفوته على الأقل ثلاث مباريات هذا العام، وفي العام المقبل سيكون الأمر مماثلًا، ونحن بحاجة لفهم أنه عندما لا يكون هنا، فإن الفريق مازال بحاجة لتقديم نتائج جيدة".

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وسينضم ميسي إلى معسكر منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني في 8 سبتمبر لمواجهة الإكوادور في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بينما إنتر ميامي سيخوض فقط مباراتين في الدوري الأمريكي أمام ناشفيل في 31 أغسطس وأمام لوس أنجلوس في 4 سبتمبر قبل فترة التوقف الدولي.

وعلى الرغم من حاجة مارتينو للتعامل مع استدعاء ميسي القادم للمنتخب الأرجنتيني، سيكون اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا متاحًا للعب في مباراة ناشفيل يوم الخميس القادم حيث يسعى إنتر ميامي لتحقيق فوز آخر يبعده عن تذيل الدوري.