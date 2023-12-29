صدمة .. قدوم فيتور روكي يُهدد برشلونة بخسارة "الموهبة الضحية"

وضع صعب للغاية للنجم الشاب

أجبرت ظروف برشلونة مع الإصابات هذا الموسم المدرب تشافي هيرنانديز على التوجه إلى أكاديمية لا ماسيا للبحث عن حلول، ووجد النجم الشاب مارك جويو.

المهاجم الذي سيبلغ من العمر 18 سنة في 4 يناير القادم شارك في ثلاث مباريات رسمية مع الفريق أمام أتلتيك بيلباو وشاختار وأنتويرب، وسجل هدفين وأثبت نفسه كأحد أهم المواهب الواعدة في النادي.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على ما سيحدث لجويو بعد قدوم فيتور روكي إلى برشلونة بشكل رسمي وجاهزيته لارتداء قميص الفريق في يناير بعد انتهاء رحلته مع أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيعاني من الأضرار الناجمة عن وصول روكي، حيث من المتوقع أن تضعف فرصته في الحصول على المزيد من الدقائق في النصف المتبقي من هذا الموسم.

اللاعب محبوب جدًا من قبل ديكو المدير الرياضي، كما أن إدارة برشلونة تثق في موهبته كثيرًا وستقاتل من أجل الحفاظ عليه داخل الفريق رغم أنه قد لا يشارك من الآن فصاعدًا مع الفريق الأول.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني سيحاول الدخول في محادثات رسمية مع جويو من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025 لتجنب فكرة رحيله في المستقبل القريب.