صدمة .. وفاة لاعب عمره 15 عامًا بعد شجار عنيف في ألمانيا!

وفاة لاعب يبلغ من العمر 15 عامًا بعد شجار في ألمانيا..

توفي شاب يبلغ من العمر 15 عامًا اليوم الأربعاء بعد إصابته بجروح خطيرة في قتال أثناء إحدى بطولات كرة القدم للشباب في مدينة فرانكفورت الألمانية.

الشرطة قالت إن الشاب توفي نتيجة إصابته بجروح خطيرة في الدماغ، وذلك بعدما أعلن الأطباء سابقًا موته دماغيًا بعد الشجار يوم الأحد الماضي، لكنهم نجحوا في إنعاش اللاعب الشاب.

وذكرت الشرطة أن لاعب نادي برلين لكرة القدم تعرض لإصابة بجروح خطيرة في الرأس تهدد حياته، جراء تعرضه لضربات في الرأس والرقبة.

الجاني المزعوم، لاعب فرنسي يبلغ من العمر 16 عامًا، تم اعتقاله ولا يزال قيد الاحتجاز، وبحسب الشرطة، سيتم إجراء تشريح للجثة في الأيام القليلة المقبلة لتحديد سبب الوفاة.

نادي إف سي ميتز الفرنسي الذي ينتمي له الجاني كان مذهولًا، وقال النادي على موقعه على الإنترنت إن لاعبه نفى تعمد التسبب في أذى جسدي للاعب المتوفي.

ومن جانبه أصدر نادي برلين بيانًا عبر خلاله عن صدمته من الأنباء، جاء فيه: "لقد ذُهلنا لسماع الأخبار حول ما حدث في بطولة الشباب في فرانكفورت، أفكارنا وتعاطفنا مع جميع أقارب وأعضاء فريق اللاعب المتضررين خلال هذه الساعات الصعبة".

وبحسب الشرطة، فإن البطولة التي تضم فرقًا للفئات السنية شهدت بعد صافرة النهاية اندلاع أعمال شغب بين اللاعبين، تصاعدت إلى قتال عنيف.