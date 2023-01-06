صدمة هلالية بوجود تأكيدات حول انتهاء موسم المالكي

الكشف عن موقف إيجالو من الإصابة

Shahid

صدمة قوية تلقاها نادي الهلال السعودي، بوجود اشتباه في إصابة عبد الإله المالكي بإصابة قوية في أربطة الركبة بعد مشاركته في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

لاعب وسط الهلال غادر أرضية الملعب في الدقيقة 76 من عمر اللقاء الذي شهد انتصار فريقه بهدف دون رد في دوري روشن السعودي.

الإعلامي وليد الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عن وجود اشتباه بإصابة المالكي في أربطة الركبة مجددًا وفقًا للتقرير المبدئي لطبيب الفريق.

وأوضح أن الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو انتهاء موسم المالكي مع الهلال، بعد تجدد إصابته في أربطة الركبة، ليوجه صدمة كبيرة لفريقه الذي يسعى للمنافسة على كل البطولات.

وأما بالنسبة لإصابة زميله أوديون إيجالو صاحب هدف الفوز على الاتحاد، فقد أشار الفراج إلى أن المهاجم النيجيري يحتاج فقط إلى راحة وعلاج قصير من أجل التعافي.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث بجدول دوري روشن برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر.

Shahid