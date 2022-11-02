صدمة .. نوير يعلن إصابته بسرطان الجلد!

السبب الحقيقي خلف الندبة التي ظهرت حول أنفه

كشف الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، عن معاناته من مرض سرطان الجلد خلال الفترة الماضية، واضطراره إلى إجراء العديد من العمليات الجراحية للتخلص منه.

انتشرت العديد من الشائعات لفترة طويلة حول مرض نجم بايرن ميونخ قبل بضعة أشهر، دون وجود أي معلومات عن طبيعة الأزمة التي يعاني منها اللاعب.

نوير ظهر أكثر من مرة وهو يضع رقعة على وجهه لفترة طويلة، كما ظهرت ندبة بجوار أنفه، ولكن لحسن حظه لم يتأثر من الناحية الرياضية وكان يشارك بشكل طبيعي في المباريات.

ولكن صاحب الـ36 سنة قال لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الحالة التي كنت أعاني منها هي سرطان الجلد في الوجه، وهو ما دفعني إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية".

وأضاف:"نظرًا لأننا نتدرب ونلعب في الخارج طوال الوقت ونرغب أيضًا في قضاء وقت فراغنا خارج المنزل فكان يجب الاستعانة بأقنعة في بعض الأحيان لحماية الوجه من أشعة الشمس".

وجاءت تصريحات نوير على هامش سلسلة الرعاية الخاصة به بالتعاون مع نجمة التنس أنجليك كيربر تحت اسم "Newkee" لتصنيع أقنعة لتوفير حماية عالية من أشعة الشمس.

ومن غير المعروف حتى الآن توقيت إصابة الدولي الألماني بالسرطان لكن هناك تكهنات حول بداية الأمر في ديسمبر 2021 عندما ظهر برقعة على وجهه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه استجاب للجراحة بشكل جيد رغم وجود ندبة على وجهه حتى الآن.

جدير بالذكر أن نوير في حالة جيدة حاليًا وعلى وشك العودة من إصابة في الكتف قبل حوالي 3 أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.