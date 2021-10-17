صدمة .. ميزانية محدودة لنيوكاسل في سوق الانتقالات

نيوكاسل يخلف توقعات الجميع

على عكس المتوقع، حدد نادي نيوكاسل يونايتد، المستحوذ عليه مؤخرًا من قِبل صندوق الاستثمار السعودي ميزانية ضئيلة من أجل سوق الانتقالات القادم.

نيوكاسل دخل حقبة جديدة منذ أيام قليلة بعد أن تمكن صندوق الاسثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

وأصبح لا حديث على الساحة الكروية سوى على التدعيمات "الخيالية" التي من المرجح أن يجلبها النادي لقيادة المشروع الجديد.

ما هي ميزانية نيوكاسل؟

حسب ما ورد عن صحيفة "تليجراف" الإنجليزية فإن إدارة نيوكاسل قررت صرف مبلغ 60 مليون يورو فقط من أجل تدعيمات الفريق في الشتاء، على الرغم من أنه يتاح لهم إنفاق لما يصل إلى 200 مليون يورو.

وعلى الرغم من وقوع الفريق في المراكز الدنيا من جدول الترتيب دون أي انتصار فإنهم بحسب الصحيفة لا يريدون اتخاذ قرار سريع ويفضلون الرهان على الفريق على المدى الطويل.

كيف هي علاقة نيوكاسل الحالية بالمدرب؟

لم تتوقف التكهنات بشأن عدم استمرار بروس في منصبه عقب استحواذ "كونسورتيوم" بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، لتخرج المديرة الجديدة "أماندا ستافيلي" وتؤكد أن النادي سيتحلى بالصبر

وذلك جاء خلال بيان، حيث قالت: "التغيير لا يحدث دائما بين عشية وضحاها، إنه يتطلب وقتا واتباع خطة واستراتيجية مدروسة بعناية".

الصحف حينها قد بدأت بالفعل بطرح العديد من الاسماء لخلافة المدرب الإنجليزي كالفرنسي زين الدين زيدان وبريندان رودجرز ورفائيل بنيتز وآخرهم جوزيه مورينيو.

ولم يسلم اللاعبين أيضًا وطالتهم تلك الحمة أمثال رحيم ستيرلينج ,ماورو إيكاردي وآخرهم رابيو.

لكن بظهور تلك الأنباء، يبدو أن الأمر سيهدأ قليلًا ربما لـ منتصف اليوم فقط فمن المؤكد أنها ستعود من جديد بعد انتهاء اللقاء بين نيوكاسل وتوتنهام على ملعب "جيمس بارك" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدروي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن نيوكاسل يونايتد يدخل المباراة في المراكز الثلاث الأخيرة برصيد 3 نقاط فقط دون أي انتصار وتعادلين.

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