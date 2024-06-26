صدمة لمنتخب إنجلترا في اليورو .. نجم مانشستر سيتي يغادر المعسكر بشكل مفاجئ!

بيان الاتحاد الإنجليزي لم يوضح هل سيعود خلال البطولة أم لا

تلقى جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، صدمة كبرى بخروج أحد الأعمدة الأساسية من معسكر الأسود الثلاثة، المقام حاليًا في ألمانيا للمشاركة في "يورو 2024".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء في بيان رسمي، مغادرة فيل فودين معسكر اليورو في ألمانيا والعودة إلى إنجلترا بسبب "ظروف عائلية"، حيث تضع زوجته مولودها الثاني.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي برسالته المقتضبة عن نجم مانشستر سيتي، دون أن يوضح إن كان سيعود لألمانيا مجددًا لاستكمال منافسات بطولة أمم أوروبا أم لا.

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ويستعد منتخب إنجلترا لخوض منافسات دور الـ16، بعدما تأهل على رأس المجموعة الثالثة بـ5 نقاط، بينما سيواجه ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة، الأحد المقبل.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أنه في حالة عدم عودة فودين في الوقت المناسب قبل مباراة دور الـ16، فإن كول بالمر وأنتوني جوردون وجارود بوين، هم البدائل المتاحة للمدرب الإنجليزي لشغل مكان نجم مانشستر سيتي.

ويعتبر فودين من أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت، حيث لعب كل مباريات منتخب إنجلترا في دور المجموعات بشكل أساسي، حيث ساهم في تغلب الفريق على صربيا، والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا.