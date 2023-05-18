صدمة .. مصير برشلونة الأوروبي يهدد ريال مدريد الموسم القادم!

هدى عزيزهدى عزيز
Toni Kroos Real Madrid 2022-23Getty Images
ريال مدريددوري أبطال أوروبامانشستر سيتي

صفعة قوية لريال مدريد في الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا

بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها ريال مدريد في ملعب الاتحاد، تتوالى المصائب على رأس نادي العاصمة الإسبانية في دوري أبطال أوروبا حيث تم التأكد أن الفريق الأبيض سيكون ضمن التصنيف الثاني في القرعة الخاصة بدور المجموعات الموسم القادم والمقرر إجرائها في 7 أغسطس القادم.

على الرغم من أن الأمر ليس بالخطورة التي كانت عليه في السنوات السابقة بسبب تعديل تصنيف الفرق المؤثرة الذي فرضته اليويفا (معطاءة الأولوية لأبطال الدوريات الوطنية أكثر من التصنيف العام)، إلا أن ريال مدريد قد يواجه منافسين أقوياء في المرحلة الأولى من ذات الأذنين.

وبحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية يمكن أن يتسبب ذلك بتواجد ريال مدريد في مجموعة تضم فريقًا قويًا في المركز الأول وفريقًا خطيرًا في المركز الثالث مما سيجعل هناك صعوبات أمام النادي الإسباني، كما حدث لبرشلونة في دوري الأبطال الأخير عندما واجه بايرن ميونخ الفريق الأول، وإنتر الفريق الثالث.

في الوقت الحالي، الفريق الوحيد الذي يضمن أنه سيكون في المجموعة المؤهلة لمواجهة ريال مدريد هو نابولي، بطل إيطاليا أيضًا، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان القريب من التتويج بالدوري الفرنسي بالإضافة لمانشستر سيتي الذي اقترب أيضًا من التتويج بطلًا لإنجلترا.

بطل الدوري الأوروبي سيكون له أيضًا مكان بين الفرق المصنفة الأعلى، مما يعني أن يوفنتوس أو روما يمكن أن يتأهلوا إذا نجحوا في تخطي المرحلة المتبقية والفوز باللقب الأمر نفسه ينطبق على بطل دوري الأبطال، فإذا كان إنتر هو البطل، فسيكون في المجموعة المؤهلة للمرحلة الأولى.

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